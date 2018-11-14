В Петербурге проходит сбор руководства войск связи ВС России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Оперативно-специальный сбор руководящего состава войск связи Вооруженных сил РФ проводится в Санкт-Петербурге, сообщает департамент информации и массовых коммуникация Минобороны РФ.

"В Военной академии связи (Санкт-Петербург — ред.) проводится оперативно-специальный сбор руководящего состава войск связи Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сборе планируется обсудить совершенствование связи ВС РФ с учетом практического опыта подготовки, в том числе применения группировки войск за пределами России.

Кроме того, по данным ведомства, во время сбора будет обсуждаться развитие инфраструктуры связи, боевого состава, подготовки специалистов связи, оснащение современными средствами связи и автоматизация управления.