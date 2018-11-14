В рамках АРМИ-2019 на территории ЦВО пройдут восемь конкурсов

Самолет Ил-76МД перед началом третьего полуфинала международных соревнований Танковый биатлон-2018 в рамках Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино. Архивное фото

Самолет Ил-76МД перед началом третьего полуфинала международных соревнований Танковый биатлон-2018 в рамках Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Восемь всеармейских конкурсов в рамках Армейских международных игр (АРМИ) пройдут на территории Центрального военного округа России (ЦВО) в 2019 году, сообщил журналистам заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Юрий Петров.

"На полигоне "Андреевское озеро" в Тюмени состоится всеармейский этап конкурса инженерно-саперных подразделений "Инженерная формула", "Отличники войсковой разведки" — в Новосибирске, конкурс ремонтных подразделений "Рембат" — в Омске, "Мастера артиллерийского огня" — в Саратове, "Полевая кухня" — в Вольске, "Саянский марш" — на полигоне учебного центра "Ергаки" в Красноярском крае. Конкурс водительского мастерства "Военное ралли" пройдет в Республике Тыва во второй раз", — приводятся в сообщении ЦВО слова Петрова.

По информации ЦВО, в программу АРМИ-2019 впервые включены состязания среди конных подразделений "Конный марафон". Всеармейский этап конкурса состоится на полигоне горной мотострелковой бригады в Туве.