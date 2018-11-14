В Росгвардии заявили, что не призывают срочников в зоны КТО на Кавказе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Солдаты-срочники Росгвардии не призываются для прохождения службы в зонах контртеррористической операции на Кавказе, сообщил журналистам врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.

"В зонах КТО, где проводятся контртеррористические операции, это Чеченская республика, республика Дагестан, республика Ингушетия, там у нас все служат военнослужащие по контракту. Там нет ни одного срочника", — пояснил Вирухин.

В свою очередь, в пресс-службе Росгвардии добавили, что по контракту в ведомстве служат артиллеристы, кинологи, летчики, связисты, водолазы, саперы, разведчики. Численность контрактников составляет около 80 тысяч человек.