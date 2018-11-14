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Безопасность

Эксперт рассказал, как нейтрализовать ракетную угрозу со стороны США

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (223)
(обновлено: 03:30 14.11.2018)
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фотоДемонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Для полной нейтрализации угрозы, которую может создать развертывание в Европе американских баллистических ракет средней дальности (БРСД), России необходимо развивать мобильную компоненту в структуре Стратегических ядерных сил (СЯС). Такое мнение в своей статье для газеты "Военно-промышленный курьер" высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Учения РВСН. Архивное фото
© Фото : Минобороны России
Эксперт прокомментировал слова бывшего главы штаба РВСН о "Периметре"
Эксперт, проанализировав сильные и слабые стороны ракет средней дальности (РСД), и крылатых, и баллистических, пришел к выводу, что их применение против мобильных ядерных ракетных комплексов малоэффективно.

Поэтому эксперт предложил ряд мер по улучшению мобильности всей системы СЯС.

Во-первых, с возникновением какой-либо угрозы необходимо ввести постоянное воздушное патрулирование максимально возможным числом стратегических бомбардировщиков, и при этом радикально расширить систему базирования стратегической авиации за счет создания на базе гражданских аэропортов аэродромов подскока, полагает Сивков.

Во-вторых, в случае роста напряженности эффективной мерой может стать отправка на боевое патрулирование всех пригодных для этого ракетных подводных лодок, считает эксперт.

Далее, по мнению Сивкова, необходимо подготовить маршрутную сеть для мобильных стратегических ракетных комплексов типа "Тополь-М" и "Ярс" на военное время, так как на данный момент, в соответствии с договором СНВ, маршруты таких систем строго регламентируются.

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе, заявили в НАТО
В отношении тяжелых ракетных комплексов шахтного базирования, таких как Р-36УТТХ и разрабатываемого комплекса "Сармат", эксперт предложил следующие меры: наращивание сил ПРО и средств РЭБ в районах базирования пусковых установок для улучшения эффективности их защиты.

Кроме того, как считает Сивков, необходимо обратить внимание на идею воссоздания баллистических железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) в целях придания мобильности российским стратегическим ракетам среднего и тяжелого класса. При этом эксперт отметил развитую речную сеть России, что, по его мнению, позволит использовать в качестве носителей ракет подходящие для этого морские и речные суда.

Еще одной эффективной мерой в деле улучшения российских ядерных сил станет увеличение флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), утверждает Сивков, так как на данный момент, по его мнению, таких машин недостаточно.

Наконец, для повышения боевой устойчивости системы управления стратегическими ядерными силами нужно улучшить ее мобильную составляющую, полагает эксперт.

Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
Военный эксперт назвал "гарантированный способ уничтожения США"
"Выражаясь фигурально, систему управления целесообразно нарастить своеобразным мобильным "Периметром" (комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом) с расширенными функциями", — пояснил Сивков.

По его словам, это могут быть "железнодорожные, автомобильные, корабельные, воздушные пункты управления и узлы связи".

"Все перечисленное, безусловно, будет дорого стоить. Но сохранение национального суверенитета и парирование угроз Запада — дело заведомо недешевое. Впрочем, затраты на асимметричный ответ все равно окажутся существенно меньше и главное — эффективнее, чем на зеркальный", — заключил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
Чижов заявил, что Москва готова обсудить модернизацию ДРСМД
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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