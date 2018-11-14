Шойгу поздравил службу защиты гостайны со столетием

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр обороны России Сергея Шойгу поздравил службу защиты государственной тайны вооруженных сил со 100-летием, назвав ее эффективным защитником секретов, сообщается в газете "Красная звезда".

"Поздравляю вас со столетием образования службы защиты государственной тайны вооружённых сил Российской Федерации! За свою вековую историю служба достойно прошла непростой путь развития и стала эффективным звеном в системе военного управления государства", — говорится в поздравлении.

Шойгу отметил, что специалисты службы всегда были образцом бдительности и компетентности, а сегодня, в условиях интенсивного развития информационных технологий, надёжно обеспечивают сохранение государственных и военных секретов.

Министр выразил уверенность в том, что военные будут с честью выполнять свой долг, а их ответственный подход к делу позволит успешно решать задачи по укреплению обороноспособности России. Шойгу также пожелал сотрудникам и ветеранам службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо родины.