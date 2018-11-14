В Минобороны рассказали о борьбе с киберугрозами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные принимают меры для максимальной защиты коммуникаций из-за наращивания рядом стран возможностей для кибератак, сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник службы защиты государственной тайны вооруженных сил Юрий Кузнецов.

По словам генерала, одним из основных негативных факторов, влияющих на информационную безопасность, сейчас является "наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях".

"Для достижения максимального уровня защищённости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры вооруженных сил, с учётом новых угроз информационной безопасности, в настоящее время службой защиты государственной тайны проводится целенаправленная работ", — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что предпринимаются меры для обеспечения безопасности информации в системах Минобороны, для выявления, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на критически важные объекты вооруженных сил, а также усиливается техническая защита информации на объектах и готовятся специалисты в данной сфере.

В августе СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отменил директиву администрации Барака Обамы, регламентировавшую использование кибероружия в отношении противников страны.

В октябре газета Sunday Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности сообщила, что минобороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы. Официально Лондон откзался комментировать данную информацию.