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Безопасность

Оружие "перемоги". Чем украинский ОПК "удивил" мир этой осенью

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© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинского мобильного минометного комплекса Барс-8ММКИспытания украинского мобильного минометного комплекса Барс-8ММК
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Украинский оборонно-промышленный комплекс не стоит на месте: на днях оружейники Незалежной провели испытания очередной новинки — мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК", которым планируется усилить подразделения Сухопутных войск, десантников и Сил специальных операций. А чуть ранее разработчики представили "революционный" автомат "Малюк" и очередной основной боевой танк Т-72АМТ. О том, насколько опасно для противника новое оружие и способно ли оно поднять боевой дух ВСУ, — в материале РИА Новости.

Испанский украинец

Стодвадцатимиллиметровый мобильный минометный комплекс создан на базе нового украинского бронеавтомобиля "Барс-8". Украинские специалисты пошли по простому пути — взяли шасси популярного у американских фермеров пикапа "Додж Рам", обварили его со всех сторон броней и позиционируют это изделие как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости с грузоподъемностью более двух тонн. Вместительность стандартного "Барса-8" — до десяти бойцов.

САУ Богдана
CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /
Горе-пушка. Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии
"Сам миномет разработан совместно с испанцами, на основе мобильного миномета Alakran, — пояснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — И хотя украинцы преподносят его как собственное ноу-хау, это не их разработка. Стволы и боеприпасы тоже испанские, и на выставках демонстрировались мины с иностранной маркировкой. Везде, кстати, показывают одну и ту же машину, которую раскрашивают в разные цвета. А приделать миномет к колесной технике — большого ума не надо. Если на Украине и развернут производство, то, вероятно, это будет отверточная сборка".

По заявлению производителя, для подготовки к ведению огня трем членам экипажа "Барс-8ММК" потребуется всего одна минута, а уже через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию. Ее главное предназначение — поддержка наземных подразделений в условиях современной маневренной войны. Особая гордость разработчиков — автоматическая система определения координат цели, встроенная в цифровую систему обмена информацией на поле боя и способная интегрироваться с информационно-управляющими системами управления войсками армий стран НАТО.

© Фото : УкрОборонПромИспытания украинского мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК"
© Фото : УкрОборонПром
Испытания украинского мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК"

Минометное проклятие

Стоит отметить, что тема минометов для украинской армии довольно болезненная. Достаточно вспомнить многочисленные трагические истории с испытаниями и эксплуатацией украинских "Молотов", при стрельбе из которых от случайных разрывов мин за несколько лет погибли уже 30 военнослужащих и еще 30 были ранены. Причем "Молот" тоже не совсем уникальная разработка украинских оружейников — это не самая удачная копия советского миномета 2С12 "Сани", созданного еще в 1979-м. "Молот" за год сконструировали на киевском предприятии "Маяк" и, видимо, из-за спешки решили довести новинку до ума уже в войсках.

Первую партию военные получили в марте 2016-го. Стремясь замаскировать советское происхождение "Молота", конструкторы использовали свои "особые" сплавы, которые должны были значительно облегчить миномет и сделать конструкцию более долговечной. Но на практике все вышло наоборот. "Молот" получился на семь килограммов тяжелее советского образца и при этом не слишком прочным.

Украинские военнослужащие с минометом. Архивное фото
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Генпрокурор Украины потребовал ревизии минометов "Молот"
В конце сентября из-за взрыва миномета пострадали несколько военнослужащих, в июле во время тактических учений на полигоне в Ровенской области трое погибли и девять получили ранения. Главной причиной несчастных случаев следователи называют грубое нарушение техники безопасности, в частности двойное заряжание. Но, по информации украинских правозащитников, неоднократно пытавшихся привлечь внимание властей к проблеме с "Молотами", взрывы происходили из-за некачественной и слишком мягкой стали в стволе.

Вроде бы миномет — простое по конструкции оружие, но для серийного и качественного производства требуются опыт, технологии и компетентные специалисты. Вся артиллерийско-минометная школа, в том числе технология изготовления боеприпасов, сегодня находится в России, и самостоятельно Украина не сможет приблизиться по качеству даже к старым советским аналогам.

© AFP 2018 / Anatolii StepanovУкраинские военные во время стрельбы из миномета
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинские военные во время стрельбы из миномета

Танк и автомат

Украинские оружейники не первый раз пытаются выдать чужие разработки (в основном советские) за свои собственные. Например, не так давно президент Петр Порошенко объявил о начале испытаний нового танка Т-72АМТ, который должен стать еще одним основным боевым танком ВСУ. По сути, это модернизация старого Т-72А, принятого на вооружение Советской армии в 1970-х. На него установили новый прибор ночного видения, ночной прицел 1К13 1980-х годов, вместо двигателя В-46 — чуть более мощный В-84-1 Челябинского тракторного завода. Модернизация коснулась электроники и средств связи: на борту танка — турецкие радиостанции Aselsan и "Либидь-К-2РБ" (Motorola киевской сборки), а также уже устаревшая навигационная система СН-3003 "Базальт". В общем, сборная солянка.

Танк Т-84У Оплот. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Трясущийся и старый. Почему украинский "Оплот" назвали тупиковым танком
Эксперты уверены, что полноценного массового производства этих танков Украине наладить не удастся, в первую очередь из-за острой нехватки комплектующих, а запчастей с доноров надолго не хватит.

Экспортный потенциал Т-72АМТ и вовсе стремится к нулю — зарубежные заказчики гораздо охотнее покупают бронетехнику в России и с некоторых пор не воспринимают Украину как серьезного поставщика вооружений.

© Фото : державний концерн "Укроборонпром"Модернизация основного боевого танка Т-72А до вида Т-72АМТ, представленная "Киевским бронетанковым заводом"
© Фото : державний концерн "Укроборонпром"
Модернизация основного боевого танка Т-72А до вида Т-72АМТ, представленная "Киевским бронетанковым заводом"

Еще один плод украинского оружейного гения, автомат "Малюк", — неудачная попытка модернизировать автомат Калашникова, переделав его по схеме "булл-пап". Проще говоря, пистолетная рукоятка со спусковым крючком и затворная группа расположены не за приемником магазина, как на традиционном калашникове, а перед ним, ближе к дульному срезу.  Эта поделка никаких преимуществ по сравнению с оригиналом не имеет, кроме формальной компактности. При этом приобретает весьма очевидные недостатки, в первую очередь эргономического характера.

Украинские военные провели испытания новой украинской высокоточной управляемой боевой ракеты, 26 мая 2017
© Фото : Министерство обороны Украины
Мрии о ракетах. Зачем Украина работает над высокоточным оружием
"Малюк" — классическая "булл-папизация", придуманная, по всей видимости, вследствие увлечения разработчиков компьютерными играми, — объяснил РИА Новости главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев. — Стрельба из автомата такой конструкции гарантированно чревата последствиями для стреляющего — он будет травмирован гильзой, пороховыми газами и остатками пороха. В боевой обстановке, когда оружие одного бойца нередко оказывается в руках другого, это огромный минус. К тому же очень неудобно менять магазин — лежа это практически невозможно без лишних телодвижений".

© AFP 2018 / Israeli Defence Minstry/HoМолодой человек с винтовкой TAR-21 (Тавор)
© AFP 2018 / Israeli Defence Minstry/Ho
Молодой человек с винтовкой TAR-21 (Тавор)

Кроме того, переделка классического автомата под схему "булл-пап" отрицательно скажется на надежности — в конструкции изменен спусковой механизм и установлены длинные тяги. По словам эксперта, в нормальных воюющих армиях стрелкового оружия, выполненного по схеме "булл-пап", практически нет. Один из немногих примеров — французский Иностранный легион. "Они стали заложниками "булл-папной" схемы со своим "Фамасом", но в итоге отказались от него. Оружие следующего поколения выполнено по классической схеме. Израильский Tavor — это и вовсе профанация. Все картинки и формальное принятие на вооружение этого образца — исключительно поддержка экспортных продаж странам третьего мира, в том числе и Украине, покупавшей комплекты Tavor для сборки".

© УкрОборонПромАвтомат "Малюк"
© УкрОборонПром
Автомат "Малюк"
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Популярные комментарииВсе комментарии
Леонид Ильич
Взяли бы уж вилы на вооружение, то есть трезубцы нового образца...
08:32
14.11.2018
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