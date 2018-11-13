"Успел перерезать стропы". Рассекреченные страницы истории ВДВ

Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017

Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Пятьдесят три Героя Советского Союза, 84 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов и более 60 рекордсменов по парашютному спорту — к столетию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова Минобороны опубликовало сборник архивных документов, рассказывающих о ранее неизвестных эпизодах истории вуза. РИА Новости публикует самые интересные выдержки.

Лучшие парашютисты

До 1960-х годов рязанский военный вуз готовил офицеров Сухопутных войск. Только к завершению всех выпусков курсантов-пехотинцев 4 апреля 1964 года он был переименован в высшее воздушно-десантное командное училище. Началась подготовка военных парашютистов. На базе училища стали проводить всесоюзные соревнования десантников, и первое же чуть не закончилось трагедией: во время прыжка из-за частичного отказа парашюта едва не погиб молодой боец. В последний момент он успел перерезать стропы и дернуть кольцо запасного купола. Начальник училища генерал-майор Александр Леонтьев объявил за это курсанту благодарность в приказе от 31 августа 1964-го.

"Двадцать шестого августа 1964 года при совершении парашютных прыжков личным составом спортивно-парашютной команды училища по программе Первенства Вооруженных сил СССР по парашютному спорту у курсанта первого курса Волкова А. И. после 20 секунд свободного падения при введении в действие парашюта ручным способом раскрытия произошел глубокий перехлест и запутывание купола Т-4 2-й серии.

В сложившейся аварийной обстановке в воздухе курсант Волков проявил исключительное самообладание. У перехлестнутого основного купола, который вошел во вращение, курсант Волков обрезал группу лямок, после чего быстро и умело ввел в действие запасной парашют. За проявленную смелость, хладнокровие и грамотные действия при совершении прыжка с парашютом приказываю: курсанту Волкову Александру Ивановичу объявить благодарность и наградить ценным подарком".

Едва не разбившийся на соревнованиях первокурсник в следующем году установил мировой рекорд в составе группы десантников, о чем свидетельствует документ от 30 декабря 1965 года.

"В период с 22 ноября по 26 декабря 1965 года на основании приказа Командующего ВДВ команда спортсменов-парашютистов училища участвовала в установлении рекордов по парашютному спорту в городе Фергане. Капитан команды мастер парашютного спорта Беленко Ю. И., мастер парашютного спорта сержант сверхсрочной службы Подгорнов В. Т., спортсмен первого разряда младший сержант Любицкий М. С. в составе группы установили по одному мировому рекорду.

Курсант училища мастер парашютного спорта Волков А. И. и служащая Советской армии спортсменка первого разряда Басова Н. Д. в составе группы установили по одному мировому и по одному рекорду Советского Союза. Всего команда училища завоевала семь золотых медалей".

Прыжок с БМД

Именно в рязанском училище изобрели уникальный тактический прием, который до сих пор остается ноу-хау и визитной карточкой Воздушно-десантных войск России, — десантирование боевой техники с экипажем внутри. Считается, что первым это удалось успешно выполнить сыну Василия Маргелова Александру в 1976 году. Однако в обнародованных Минобороны документах прямо говорятся о том, что пионерами тут выступили курсанты Шевелев и Алымов, десантировавшиеся на БМД-1 в июле 1974-го.

"В период с 11 по 22 июля 1974 года на базе училища была впервые проведена работа по подготовке к десантированию экипажа внутри боевой машины в составе курсанта Шевелева Н. Г. и сержанта Алымова В. И., которые проявили выдержку, смелость и мужество, полностью и качественно выполнили поставленные перед ними боевые задачи. Общее руководство по подготовке и проведению десантирования осуществлял полковник Аладьев В. Ф.

<…> В результате всей проделанной работы десантирование экипажа внутри боевой машины проведено с оценкой "Отлично". Дальнейшее совершенствование парашютного способа десантирования боевой машины ВДВ с экипажем в ней открывает большие возможности повышения боевой готовности Воздушно-десантных войск".

Братские армии

Важно отметить, что в рязанском училище проходили и проходят подготовку не только российские офицеры. Сейчас в РГВВДКУ учатся курсанты из более 40 стран — государств Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Эта традиция уходит корнями в 1943 год, когда на территории учебного центра училища была сформирована 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костеюшко Войска Польского. Бойцы этой дивизии принимали участие в освобождении Польши, первыми ворвались в Варшаву, штурмовали Поморский вал и вместе с красноармейцами брали Берлин. Пятнадцатого апреля 1968 года в связи с приближающимся 50-летием училища руководство РГВВДКУ выступило с предложением пригласить на празднование представителей воздушно-десантных войск братских армий.

"Тринадцатого ноября 1969 года Рязанскому высшему воздушно-десантному командному дважды Краснознаменному училищу исполняется 50 лет. Наряду с подготовкой офицерских кадров для Вооруженных сил СССР училище внесло большой вклад в решение интернациональных задач. Начиная с 1943 года в училище подготовлено около полутора тысяч человек командных кадров для армий тринадцати зарубежных стран, преимущественно для братских армий социалистических государств. В том числе для Польши, Чехословакии, Румынии, Монголии, Югославии, Вьетнама, Объединенной Арабской Республики, Алжира, Конго, Мали, Афганистана, Индии, Индонезии. Желательно участие представителей воздушно-десантных частей братских армий в торжествах в связи с 50-й годовщиной училища".

Звезда Маргелова

Особое место среди опубликованных документов занимает наградной лист с представлением полковника Василия Филипповича Маргелова к званию Героя Советского Союза. Легендарный отец ВДВ воевал с первых дней Великой Отечественной, командовал 1-м Особым лыжным полком моряков Балтийского флота. В 1944-м его назначили командиром 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. Это соединение принимало активное участие в освобождении Украины и стран Юго-Восточной Европы. Героя Маргелов получил за успешное форсирование Днепра и взятие Херсона. Офицер не отсиживался в тылу, а лично руководил войсками под сильным огнем противника.

"Обороняясь на фронте свыше 50 километров на левом берегу реки Днепр, 49-я гвардейская стрелковая дивизия получила задачу форсировать Днепр и овладеть городом Херсон. В течение полутора суток полковник Маргелов перегруппировал силы дивизии, сосредоточил их южнее Садовая в готовности к выполнению задачи. Одновременно одним полком с боями форсировал Днепр в районе Казацкая и, развивая успех на запад, начал свертывание обороны немцев на правом берегу. В ночь на 12 марта 1944 года основные силы дивизии, преодолевая упорное сопротивление противника, на подручных и местных переправочных средствах форсировали Днепр и устье реки Ингулец и захватили плацдарм на правом берегу. Не давая противнику закрепиться, дивизия развивает стремительное наступление на Херсон и ударом с северо-востока в 12:00 13 марта овладевает городом.

Командир дивизии полковник Маргелов четкой постановкой задач подчиненным частям, тщательной подготовкой форсирования реки Днепр и боя на левом берегу обеспечил успешное выполнение боевой задачи. В течение всего периода форсирования находился на переправах и лично руководил действиями частей, одновременно осуществляя руководство правым флангом через свой штаб. Своей настойчивостью, высокой требовательностью, хорошей организацией взаимодействия пехоты с артиллерией полковник Маргелов обеспечил своевременное выполнение задачи по овладению городом Херсон без серьезных потерь и нанес противнику большой урон в живой силе и технике. За умелое управление войсками и овладение Херсоном полковник Маргелов достоин присвоения звания Героя Советского Союза".