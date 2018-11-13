"Успел перерезать стропы". Рассекреченные страницы истории ВДВ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Пятьдесят три Героя Советского Союза, 84 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов и более 60 рекордсменов по парашютному спорту — к столетию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова Минобороны опубликовало сборник архивных документов, рассказывающих о ранее неизвестных эпизодах истории вуза. РИА Новости публикует самые интересные выдержки.
Лучшие парашютисты
"Двадцать шестого августа 1964 года при совершении парашютных прыжков личным составом спортивно-парашютной команды училища по программе Первенства Вооруженных сил СССР по парашютному спорту у курсанта первого курса Волкова А. И. после 20 секунд свободного падения при введении в действие парашюта ручным способом раскрытия произошел глубокий перехлест и запутывание купола Т-4 2-й серии.
В сложившейся аварийной обстановке в воздухе курсант Волков проявил исключительное самообладание. У перехлестнутого основного купола, который вошел во вращение, курсант Волков обрезал группу лямок, после чего быстро и умело ввел в действие запасной парашют. За проявленную смелость, хладнокровие и грамотные действия при совершении прыжка с парашютом приказываю: курсанту Волкову Александру Ивановичу объявить благодарность и наградить ценным подарком".
Едва не разбившийся на соревнованиях первокурсник в следующем году установил мировой рекорд в составе группы десантников, о чем свидетельствует документ от 30 декабря 1965 года.
Курсант училища мастер парашютного спорта Волков А. И. и служащая Советской армии спортсменка первого разряда Басова Н. Д. в составе группы установили по одному мировому и по одному рекорду Советского Союза. Всего команда училища завоевала семь золотых медалей".
Прыжок с БМД
Именно в рязанском училище изобрели уникальный тактический прием, который до сих пор остается ноу-хау и визитной карточкой Воздушно-десантных войск России, — десантирование боевой техники с экипажем внутри. Считается, что первым это удалось успешно выполнить сыну Василия Маргелова Александру в 1976 году. Однако в обнародованных Минобороны документах прямо говорятся о том, что пионерами тут выступили курсанты Шевелев и Алымов, десантировавшиеся на БМД-1 в июле 1974-го.
"В период с 11 по 22 июля 1974 года на базе училища была впервые проведена работа по подготовке к десантированию экипажа внутри боевой машины в составе курсанта Шевелева Н. Г. и сержанта Алымова В. И., которые проявили выдержку, смелость и мужество, полностью и качественно выполнили поставленные перед ними боевые задачи. Общее руководство по подготовке и проведению десантирования осуществлял полковник Аладьев В. Ф.
<…> В результате всей проделанной работы десантирование экипажа внутри боевой машины проведено с оценкой "Отлично". Дальнейшее совершенствование парашютного способа десантирования боевой машины ВДВ с экипажем в ней открывает большие возможности повышения боевой готовности Воздушно-десантных войск".
Братские армии
"Тринадцатого ноября 1969 года Рязанскому высшему воздушно-десантному командному дважды Краснознаменному училищу исполняется 50 лет. Наряду с подготовкой офицерских кадров для Вооруженных сил СССР училище внесло большой вклад в решение интернациональных задач. Начиная с 1943 года в училище подготовлено около полутора тысяч человек командных кадров для армий тринадцати зарубежных стран, преимущественно для братских армий социалистических государств. В том числе для Польши, Чехословакии, Румынии, Монголии, Югославии, Вьетнама, Объединенной Арабской Республики, Алжира, Конго, Мали, Афганистана, Индии, Индонезии. Желательно участие представителей воздушно-десантных частей братских армий в торжествах в связи с 50-й годовщиной училища".
Звезда Маргелова
Особое место среди опубликованных документов занимает наградной лист с представлением полковника Василия Филипповича Маргелова к званию Героя Советского Союза. Легендарный отец ВДВ воевал с первых дней Великой Отечественной, командовал 1-м Особым лыжным полком моряков Балтийского флота. В 1944-м его назначили командиром 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. Это соединение принимало активное участие в освобождении Украины и стран Юго-Восточной Европы. Героя Маргелов получил за успешное форсирование Днепра и взятие Херсона. Офицер не отсиживался в тылу, а лично руководил войсками под сильным огнем противника.
"Обороняясь на фронте свыше 50 километров на левом берегу реки Днепр, 49-я гвардейская стрелковая дивизия получила задачу форсировать Днепр и овладеть городом Херсон. В течение полутора суток полковник Маргелов перегруппировал силы дивизии, сосредоточил их южнее Садовая в готовности к выполнению задачи. Одновременно одним полком с боями форсировал Днепр в районе Казацкая и, развивая успех на запад, начал свертывание обороны немцев на правом берегу. В ночь на 12 марта 1944 года основные силы дивизии, преодолевая упорное сопротивление противника, на подручных и местных переправочных средствах форсировали Днепр и устье реки Ингулец и захватили плацдарм на правом берегу. Не давая противнику закрепиться, дивизия развивает стремительное наступление на Херсон и ударом с северо-востока в 12:00 13 марта овладевает городом.