Поплавского назначили заместителем командующего войсками ЦВО

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Генерал-майор Евгений Поплавский назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа, сообщили во вторник в пресс-службе округа.

"Указом президента РФ Евгений Поплавский назначен на должность заместителя командующего войсками ЦВО. Генерал прошел основные командные должности от командира артиллерийской батареи до командующего объединением Восточного военного округа", — сказали в пресс-службе.

По данным военного округа, генерал Поплавский родился 1962 году в Донецке. В 1985 году окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. В 1994 году — Военную артиллерийскую академию, в 2006 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Евгений Поплавский награжден орденами Красной звезды, Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с изображением мечей, ведомственными медалями.