МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов пообещал Минобороны, что восстановление повреждений на авианосце "Адмирал Кузнецов", полученных при падении крана на палубу, существенно не скажется на сроках ремонта корабля.

По его словам, авианосец не получил серьезных повреждений.

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на селекторном совещании спросил Рахманова, если ли уверенность в том, "что этот инцидент не повлияет на боеготовность, на сроки".

"…Все, что касается повреждений, полученных в результате нештатного погружения дока и связанных с падением механизмов на палубу авианосца, существенного влияния не окажет", — ответил глава ОСК.

Он подчеркнул, что "восстановление повреждений не принесет существенного отклонения от сроков выполнения ремонта".

"Хорошо. Важно, что у вас есть уверенность в том, что сроки будут соблюдены, а качество ремонта обеспечено", — отметил первый замминистра.

В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве. Во время ЧП пострадали четыре человека, один человек пропал без вести.