В России разработали технологию, которая улучшит качество связи в армии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал технологию, улучшающую качество передачи цифровой информации по радиоканалам КВ диапазона, которые используются в системах управления войсками, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
Специалисты уже подготовили рабочую конструкторскую документацию. В ближайшее время планируется создать опытный образец для проведения предварительных и приемочных испытаний.
В "Росэлектронике" добавили, что новый комплекс относится к линейке устройств быстродействующей телекодовой аппаратуры связи Р-098, которая успешно эксплуатируется на самолетах, вертолетах, подводных лодках, в том числе поставляемых на экспорт.
"Мы считаем, что усовершенствованная технология будет широко применяться в вооруженных силах", — заключили в холдинге.