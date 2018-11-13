В России разработали технологию, которая улучшит качество связи в армии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал технологию, улучшающую качество передачи цифровой информации по радиоканалам КВ диапазона, которые используются в системах управления войсками, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

В холдинге отметили, что этот диапазон — самый сложный в помеховом отношении. Новая разработка позволит существенно увеличит длину сообщений — с 1000 бит до нескольких Мбит. Вероятность недоведения сообщения сократили до 1%.

Специалисты уже подготовили рабочую конструкторскую документацию. В ближайшее время планируется создать опытный образец для проведения предварительных и приемочных испытаний.

В "Росэлектронике" добавили, что новый комплекс относится к линейке устройств быстродействующей телекодовой аппаратуры связи Р-098, которая успешно эксплуатируется на самолетах, вертолетах, подводных лодках, в том числе поставляемых на экспорт.

"Мы считаем, что усовершенствованная технология будет широко применяться в вооруженных силах", — заключили в холдинге.