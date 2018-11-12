МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало архивные кадры полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Ролик выложен на YouTube-аккаунте ведомства.

"Прототип самолета поднялся в воздух 12 ноября 1952 года, а спустя еще три года началось его серийное производство. Всего создано более 500 таких самолетов", — отмечается в описании к видео.

За время службы этого самолета было создано более 20 его модификаций. Ту-95, получивший по классификации НАТО наименование Bear ("Медведь". — Прим. ред.), остается самым скоростным в мире самолетом с винтовыми двигателями.