Минобороны открыло портал, посвященный столетию войск РХБЗ

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ открыло на своем сайте специальный раздел, посвященный столетию со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Как зарождались войска РХБЗ, какими были первые противогазы и средства защиты – эти и другие факты Минобороны России привело в специальном разделе официального сайта, посвященном столетию войск РХБЗ", — говорится в сообщении.

На портале можно ознакомиться с историей войск РХБЗ, современной и исторической техникой, с тем, чему и как учат в Военной академии РХБЗ, а также с тонкостями проведения конкурса РХБ-защитников "Безопасная среда".

Первые подразделения РХБЗ появились в 1915 году, а в 1916-м в Красной Армии насчитывались уже 12 химических газовых команд, четыре огнеметных батареи и десять огнеметных команд, а в стрелковых частях функционировали отряды противохимической обороны.

Официально принято считать, что история войск началась 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики №220 была создана химическая служба.