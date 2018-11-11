Минобороны проведет военно-исторические диктанты перед 23 февраля и 9 мая

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России проведет военно-исторические диктанты в преддверии 23 февраля и 9 мая, сообщил заместитель министра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Военно-исторический диктант планируем провести в следующем году. Причем он будет не один. Первый – в преддверии 23 февраля, и он будет посвящен вопросам создания нашей российской Армии. Следующий – девятого мая, будет приурочен к очередной годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне", – сказал Картаполов в своем выступлении перед участниками географического диктанта в военном университете Минобороны РФ.

Как сообщается, заместитель министра также принял участие в акции "Географический диктант". Всего на площадке военного университета написали диктант более 350 человек, среди которых были военнослужащие армии Монголии – курсанты спецфакультета.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования.