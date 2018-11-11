Замминистра обороны представил личному составу командующего войсками ЗВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков представил личному составу назначенного на должность командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева.

Ранее сообщалось, что бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев указом президента России Владимира Путина назначен командующим войсками ЗВО.

"Александр Александрович — это опытный руководитель и умелый организатор. Он прошел все основные командно-штабные должности от командира танкового взвода до командующего войсками военного округа. На должности командующего войсками ВВО генерал-полковник Журавлев зарекомендовал себя грамотным военачальником, имеющим широкое оперативное мышление, способным четко определять и добиваться эффективного решения многоплановых задач. Яркий пример этому — маневры "Восток-2018", — сказал Булгаков.

Как отметил Булгаков, лучшие профессиональные качества Журавлева проявились в ходе выполнения им боевых и специальных задач на территории Сирии в должности командующего группировкой войск, за что он удостоен высокого звания — Героя Российской Федерации.

Генерал-полковник Александр Александрович Журавлев родился в 1965 году в поселке Голышманово Тюменской области. На службе в Вооруженных силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году — Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году — Военную академию Генерального штаба. В 2016 году командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии. С января 2017 года — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил, с ноября 2017 года Журавлев занимал должность командующего Восточным военным округом.