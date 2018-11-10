В Минобороны подвели итоги акции "Служба по контракту - твой выбор"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Почти 50 тысяч контрактников пополнили ряды Вооружённых сил России в 2018 году в ходе акций "Военная служба по контракту – твой выбор!", сообщает Минобороны России.

"Такое знаковое мероприятие прошло уже более чем в 340 городах России, пункты отбора посетило более 155 тысяч граждан, из которых контракты заключены почти с 48 тысячами человек", — заявил заместитель министра обороны Юрий Садовенко на акции в Рязани.

Семидневная информационно-агитационная акция "Военная служба по контракту – твой выбор!" началась в субботу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном ордена Суворова дважды Краснознаменном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РГВВДКУ).

"Теперь эстафету принимает рязанская земля. Здесь свято чтут ратные традиции и хранят память о тех, кто отстаивал независимость Родины. В настоящее время службу по контракту проходят свыше пяти тысяч ваших земляков, каждый третий из которых – офицер", – отметил Садовенко.

Отмечая, что в субботу в училище проходит день открытых дверей, заместитель главы военного ведомства сообщил присутствующим, что за свою вековую историю это уникальное учебное заведение подготовило десятки тысяч блестящих офицеров, которые внесли неоценимый вклад в укрепление обороноспособности государства.

Акция продлится семь дней и охватит всю Рязанскую область, пройдет через населенные пункты Подвязье, Рыбное, Михайлов, Спас-Клепики, Пронск. На заключительном этапе акции будет проведен воздушный показ авиационной техники авиационными группами высшего пилотажа Воздушно-космических сил России на площади Ленина в Рязани, который состоится 17 ноября.