Летчики показали уничтожение "противника" в Крыму

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Самолеты Су-25, Су-30М2 и Су-27СМ3 уничтожили условного противника в небе над Кубанью и Крымом. Видео учений от первого лица опубликовал телеканал "Звезда".

Летчики Южного военного округа применили навыки противоракетного маневрирования, а также обнаружения, захвата и уничтожения наземных объектов и воздушных мишеней. Учения проходили на полигоне "Опук" в Крыму и Темрюкском районе Краснодарского края.

Во время учений авиацию привели в высшую степень боевой готовности — у экипажей было всего десять минут на подготовку и взлет.

Летчики оперативно-тактической авиации отработали взлет в составе пары и перехват воздушной цели. Штурмовики совершили несколько учебно-боевых вылетов с пусками неуправляемых ракет и применением корректируемых авиабомб.

"В результате уничтожены склад горюче-смазочных материалов, несколько схронов с оружием и боеприпасами, а также живая сила условного противника", — сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Всего штурмовики совершили более 40 вылетов, выполнив около 80 задач по поражению целей.