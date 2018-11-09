Летчики показали уничтожение "противника" в Крыму

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Самолеты Су-25, Су-30М2 и Су-27СМ3 уничтожили условного противника в небе над Кубанью и Крымом. Видео учений от первого лица опубликовал телеканал "Звезда".
Во время учений авиацию привели в высшую степень боевой готовности — у экипажей было всего десять минут на подготовку и взлет.
Летчики оперативно-тактической авиации отработали взлет в составе пары и перехват воздушной цели. Штурмовики совершили несколько учебно-боевых вылетов с пусками неуправляемых ракет и применением корректируемых авиабомб.
Всего штурмовики совершили более 40 вылетов, выполнив около 80 задач по поражению целей.