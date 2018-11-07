Российские саперы обезвредили в Лаосе более ста кассетных боеприпасов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские саперы обезвредили в Лаосе более 100 кассетных боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"С начала выполнения задач по сплошной очистке местности, которая проводится в лесистой местности района Кхамкёт, от взрывоопасных предметов очищено 10,8 гектара территории. Обезврежено более 100 взрывоопасных предметов, относящихся к типу кассетных боеприпасов BLU-26", — сказали в Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили, что сегодня представители министерства обороны Лаоса посетили расположения российского отряда разминирования международного противоминного центра ВС РФ, расположенного в населенном пункте Лак Сао (провинция Боликхамсай).

"В ходе встречи командир отряда МПЦ ВС РФ проинформировал о ходе проведения гуманитарной операции российскими саперами. Также российские и лаосские военные инженеры обсудили вопросы прохождения обучения военнослужащих народной армии Лаоса в филиале МПЦ ВС РФ", — сообщили в министерстве.

Отряду из 36 военнослужащих международного противоминного центра ВС РФ в течение пяти месяцев предстоит провести гуманитарное разминирование близ населенного пункта Лак Сао в 350 километрах от Вьентьяна. Более 100 гектаров лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год. Одна из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживании неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра.