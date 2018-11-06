Замглавы Минобороны России проверил российскую воинскую часть в Белоруссии

БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 6 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны России и начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов проверил воинскую часть российских воздушно-космических сил в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе проверки генерал обратил особое внимание на ведущуюся в части информационно-воспитательную работу и внедрение электронных средств информации. Он также проверил состояние казарм и столовой, посетил православный воинский храм в честь апостола Андрея Первозванного и передал ему в дар икону.
"Теперь ваши дети ещё в более надёжных руках, и всё у них будет очень и очень хорошо, потому их уже 270 тысяч с лишним и с каждым днём их будет становиться всё больше, больше и больше", — обратился генерал к родителям юнармейцев.