Замглавы Минобороны России проверил российскую воинскую часть в Белоруссии

БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 6 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны России и начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов проверил воинскую часть российских воздушно-космических сил в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.

"С 1 ноября официально приступило к работе главное военно-политическое управление вооруженных сил России, перед которым руководством страны и Минобороны поставлены серьёзные, важные и своевременные задачи", — сказал Картаполов на встрече с военнослужащими.

В ходе проверки генерал обратил особое внимание на ведущуюся в части информационно-воспитательную работу и внедрение электронных средств информации. Он также проверил состояние казарм и столовой, посетил православный воинский храм в честь апостола Андрея Первозванного и передал ему в дар икону.

Картаполов также вручил флаг "Юнармии" отряду, который состоит из детей российских военнослужащих и назван в честь погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова. Затем с участием посла России в Белоруссии Михаила Бабича и замначальника главного штаба "Юнармии" олимпийской чемпионки Елены Слесаренко новым юнармейцам вручили нагрудные знаки. Картаполов еще подарил юнармейцам библиотеку книг серии "Военные приключения".

"Теперь ваши дети ещё в более надёжных руках, и всё у них будет очень и очень хорошо, потому их уже 270 тысяч с лишним и с каждым днём их будет становиться всё больше, больше и больше", — обратился генерал к родителям юнармейцев.