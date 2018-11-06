Военные учения России и Китая могут стать регулярными, заявили в Совфеде

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Масштабные совместные учения России и Китая могут стать регулярными, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"К союзу с нами стремятся и страны более слабые в военном отношении, и паритетные — такие как Китай. Полагаю, что совместные учения именно в таком колоссальном масштабе, как в нынешнем году, станут доброй традицией", — сказал сенатор РИА Новости.

Совместные учения России и Китая "Восток-2018" проходили под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях. Они стали крупнейшими в России за 37 лет, к ним были привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Как сообщалось ранее, с китайской стороны в учениях приняли участие около 3,2 тысячи человек, более 900 единиц разных типов вооружения и снаряжения, а также 30 летательных аппаратов с неподвижным крылом и вертолетов.