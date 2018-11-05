Клинцевич прокомментировал место России в рейтинге европейских армий

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Реализуемая в России программа переоснащения Вооруженных сил РФ, успешный боевой опыт, полученный в рамках контртеррористической операции в Сирии, сказываются на рейтинге российской армии, которую зарубежные эксперты заслужено ставят на первое место в Европе, заявил РИА Новости в понедельник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Россия в опубликованном изданием Business Insider рейтинге 25 сильнейших армий Европы заняла первое место.

"Высокая оценка состояния наших Вооруженных сил абсолютно ожидаема и абсолютно оправданна. Основной критерий по-прежнему связан с наличием у России ядерной триады. Но и в целом состояние российской армии, программа ее перевооружения, все это в целом обеспечивает высокую боеготовность наших Вооруженных сил", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что за последние годы изменилось состояние военной техники, в сухопутных войсках 60% составляют новые образцы вооружения, в авиации — 70-80%. Это имеет большое значение в современных условиях ведения боя. "Следует учитывать и высокий морально-психологический дух наших военнослужащих", — отметил парламентарий.

Кроме того, в Сирии, ВС РФ получают "опыт использования всех родов и видов войск в боевой обстановке", добавил он.