Появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. ВМС США опубликовало видео, на котором истребитель Су-27 выполняет перехват американского самолета-разведчика Lockheed EP-3.

На кадрах видно, как российское воздушное судно пролетает около EP-3. При этом истребитель качнул крылом, показав свое оружие.

Ранее командование ВМС США сообщило, что Су-27 "небезопасно перехватил" американский самолет в районе Черного моря. После этого истребитель еще раз пролетел вблизи EP-3 с применением форсажа, утверждают американские военные. Они пожаловались, что маневры Су-27 вызвали "турбулентность".

В Минобороны подчеркнули, что истребитель подняли в небо после того, как американский EP-3 стал приближаться к российским границам.

"Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Су-27 вернулся на аэродром базирования после того, как EP-3 изменил курс полета и стал удаляться от российских границ.