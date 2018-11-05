В США назвали особенности российских "танков-убийц"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский журнал The National Interest выделил перечислил особенности российских танков Т-72, Т-80 и Т-90, которые он назвал "танками-убийцами".

"Множество мелких особенностей способствуют живучести и смертоносности этих боевых машин", — пишет эксперт издания Чарли Гао.

В материале издания отмечается, что одним из преимуществ Т-72, Т-80 и Т-90 является система дистанционного подрыва "Айнет", повышающая эффективность боеприпасов.

Преимуществом российской техники Гао также назвал всепогодный многоканальный прицел наводчика (ПНМ) "Сосна-У". Он позволяет точнее вести прицельный огонь по движущейся мишени благодаря автомату сопровождения цели и тепловизору ПНМ.

Отмечается, что российские танки также оснащены системой "Сода", которая защищает машины от проникновения напалма.

Т-72

Т-72 или "Урал" — советский средний и основной танк.

Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в советской армии в 1973 году. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. "Урал" состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии, Польше, Чехословакии и Индии, которые их экспортировали. Основным вооружением Т-72 являлась 125-мм гладкоствольная пушка Д-81ТМ. Длина ствола орудия — 48 (50,6 2А46М) калибров. С пушкой спарен 7.62-миллиметровый пулемет ПКТ, в качестве зенитного пулемета используется НСВТ-12,7 "Утес" на открытой турельной установке.

Т-80

Т-80 — боевая машина, основной танк, производившийся в СССР и России.

Танк с единой газотурбинной силовой установкой. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. На вооружении советской армии с 1976 года. Первые серийные образцы, разработанные СКБ-2 на базе Т-64А, выпускались на Кировском заводе в Ленинграде.

На всех модификациях основного боевого танка Т-80 в качестве артиллерийского вооружения установлена 125 миллиметровая гладкоствольная пушка типа Д-81.

Боевое отделение по компоновке подобно боевому отделению танка Т-64. Кроме 28 выстрелов в механизированной боеукладке, в пределах боевого отделения находятся три выстрела (7 снарядов и заряды к ним размещены в отделении управления).

Боекомплект к пушке состоит из 38 выстрелов. 28 выстрелов размещены в конвейере и по типам укладываются в любом соотношении. 10 выстрелов размещены в немеханизированной укладке и комплектуются только осколочно-фугасными и кумулятивными выстрелами.

Т-90

Т-90 или "Владимир" — российский средний и основной танк.

Серийное производство танка началось в 1992 году.

По мощности своего артиллерийского вооружения Т-90, как минимум, не уступает другим современным основным боевым танкам. Баллистические характеристики 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А46М настолько близки к характеристикам зарубежных аналогов — 120-миллиметровых пушек Rheinmetall Rh-120, GIAT CN120-26 или нарезной 120-миллиметровой L30A1, что их реальная эффективность гораздо больше зависит от используемых боеприпасов.