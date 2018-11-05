ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

В США назвали особенности российских "танков-убийц"

05420
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТанк Т-90. Архивное фотоТанк Т-90. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский журнал The National Interest выделил перечислил особенности российских танков Т-72, Т-80 и Т-90, которые он назвал "танками-убийцами".

Стратегическая АПЛ проекта 955 Борей Александр Невский. Архивное фото
© Фото : ОАО "ПО Севмаш"
"Опередили время": СМИ назвали три самые желанные военные разработки России

"Множество мелких особенностей способствуют живучести и смертоносности этих боевых машин", — пишет эксперт издания Чарли Гао.

В материале издания отмечается, что одним из преимуществ Т-72, Т-80 и Т-90 является система дистанционного подрыва "Айнет", повышающая эффективность боеприпасов.

Преимуществом российской техники Гао также назвал всепогодный многоканальный прицел наводчика (ПНМ) "Сосна-У". Он позволяет точнее вести прицельный огонь по движущейся мишени благодаря автомату сопровождения цели и тепловизору ПНМ.

Отмечается, что российские танки также оснащены системой "Сода", которая защищает машины от проникновения напалма.

Т-72

Посетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 Тюльпан. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Американские СМИ рассказали о "божественной" российской артиллерии
Т-72 или "Урал" — советский средний и основной танк.

Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в советской армии в 1973 году. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. "Урал" состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии, Польше, Чехословакии и Индии, которые их экспортировали. Основным вооружением Т-72 являлась 125-мм гладкоствольная пушка Д-81ТМ. Длина ствола орудия — 48 (50,6 2А46М) калибров. С пушкой спарен 7.62-миллиметровый пулемет ПКТ, в качестве зенитного пулемета используется НСВТ-12,7 "Утес" на открытой турельной установке.

Т-80

Автомат Калашникова
© Фото : Public Domain
National Interest рассказал о "смертоносном" российском автомате
Т-80 — боевая машина, основной танк, производившийся в СССР и России.

Танк с единой газотурбинной силовой установкой. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. На вооружении советской армии с 1976 года. Первые серийные образцы, разработанные СКБ-2 на базе Т-64А, выпускались на Кировском заводе в Ленинграде.

На всех модификациях основного боевого танка Т-80 в качестве артиллерийского вооружения установлена 125 миллиметровая гладкоствольная пушка типа Д-81.

Боевое отделение по компоновке подобно боевому отделению танка Т-64. Кроме 28 выстрелов в механизированной боеукладке, в пределах боевого отделения находятся три выстрела (7 снарядов и заряды к ним размещены в отделении управления).

Боекомплект к пушке состоит из 38 выстрелов. 28 выстрелов размещены в конвейере и по типам укладываются в любом соотношении. 10 выстрелов размещены в немеханизированной укладке и комплектуются только осколочно-фугасными и кумулятивными выстрелами.

Т-90

Атомная подводная лодка (АПЛ). Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Перейти в фотобанк
"Страшилка для Запада": NI рассказал о "самом грозном" российском оружии
Т-90 или "Владимир" — российский средний и основной танк.

Серийное производство танка началось в 1992 году.

По мощности своего артиллерийского вооружения Т-90, как минимум, не уступает другим современным основным боевым танкам. Баллистические характеристики 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А46М настолько близки к характеристикам зарубежных аналогов — 120-миллиметровых пушек Rheinmetall Rh-120, GIAT CN120-26 или нарезной 120-миллиметровой L30A1, что их реальная эффективность гораздо больше зависит от используемых боеприпасов.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена