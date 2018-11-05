Охота за "Стингером". Как спецназ ГРУ добывал секретный западный ПЗРК

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Элитные бойцы не оставляют следов и ежеминутно готовы к заброске на любой театр военных действий — сегодня, 5 ноября, вековой юбилей отмечают военные разведчики. За эти 100 лет они провели тысячи сложнейших вылазок в тыл врага и решили исход не одного крупного сражения. Многие спецоперации засекречены до сих пор. Одна из самых ярких — захват спецназом ГРУ американских переносных зенитных комплексов "Стингер" в годы Афганской войны. О этом рейде — в материале РИА Новости.

Операция "Циклон"

Первые "стингеры" появились у афганских душманов в сентябре 1986-го, после спецоперации ЦРУ, получившей обозначение "Циклон". Армейская авиация объединенного контингента советских войск (ОКСВ) к тому времени уже давно была головной болью для бандформирований. Вертолеты неожиданно атаковали схроны боевиков, накрывали огнем колонны душманов на марше, высаживали в проблемных кишлаках тактические десанты и, самое главное, громили караваны с оружием и боеприпасами, шедшие из Пакистана. Из-за действий советских летчиков многие банды в Афганистане сидели на голодном пайке, а предназначенные для них военные грузы сгорали в пустыне и на горных перевалах. В Белом доме сочли, что поставки современных ПЗРК боевикам заставят ОКСВ свернуть полеты и СССР лишится превосходства в воздухе.

Поначалу "Стингеры" действительно стали для советских вертолетчиков крайне неприятным сюрпризом. Только за первый месяц применения ПЗРК боевики сбили три ударных Ми-24, а к концу 1986-го СССР потерял от огня с земли 23 самолета и вертолета. Новое оружие вынудило советское командование полностью пересмотреть тактику применения армейской авиации. Экипажи вертолетов с тех пор летали на предельно малых высотах, чтобы не попасть в захват головки самонаведения ракеты. Но это делало их уязвимыми для крупнокалиберных пулеметов. Было ясно, что новая тактика — лишь полумера.

Засада у аэродрома

Чтобы эффективно противостоять возникшей угрозе, требовалось тщательно изучить образцы ПЗРК. Во-первых, надо понять принцип их действия, во-вторых — доказать прямую поддержку душманов со стороны ЦРУ. Спецназ ГРУ Генштаба объявил на "Стингер" полномасштабную охоту. Первого, кто добудет пусковую трубу, обещали сразу и без разговоров наградить звездой Героя Советского Союза. Но долгие месяцы разведывательных мероприятий результата не дали — "духи" берегли ПЗРК как зеницу ока и разработали сложную тактику их боевого применения. Вот как описывал успешную атаку начальник афганского Центра разведки Пакистана (1983-1987) генерал Мохаммад Юсуф в книге "Ловушка для медведя".

© AFP 2018 Моджахеды рядом с обломками вертолета, сбитого ПЗРК "Стингер" в Афганистане © AFP 2018 Моджахеды рядом с обломками вертолета, сбитого ПЗРК "Стингер" в Афганистане

"Около 35 моджахедов скрытно пробрались к заросшему кустарником подножию небольшой высотки в полутора километрах к северо-востоку от взлетно-посадочной полосы Джелалабадского аэродрома. Огневые расчеты находились на расстоянии окрика друг от друга, расположенные треугольником в кустах, так как никто не знал, с какого направления может появиться цель. Мы организовали каждый расчет таким образом, чтобы три человека стреляли, а двое других держали контейнеры с ракетами для быстрой перезарядки. Каждый из моджахедов выбрал вертолет через открытый прицел на пусковой установке, система "свой-чужой" прерывистым сигналом сигнализировала, что в зоне действия появилась неприятельская цель, и "Стингер" захватил головкой наведения тепловое излучение от двигателей вертолетов. Когда ведущий вертолет был всего в 200 метров над землей, Гафар скомандовал: "Огонь". Одна из трех ракет не сработала и упала, не разорвавшись, всего в нескольких метрах от стрелка. Две другие врезались в свои цели. Еще две ракеты ушли в воздух, одна поразила цель так же успешно, как и две предыдущие, а вторая прошла совсем рядом, так как вертолет уже сел".

Лоб в лоб

Душманы использовали тактику мобильных диверсионных разведывательных зенитных групп (ДРЗГ) — небольших отрядов, скрытно действовавших рядом с советскими аэродромами. Оружие и боеприпасы на точку пуска доставляли заранее, часто с помощью местных жителей. Подобным атакам было сложно противостоять, не зная технических особенностей применяемых зенитных ракет. Удивительно, но действующий ПЗРК спецназу удалось захватить по чистой случайности.

Пятого января 1987-го разведгруппа 186-го отдельного отряда специального назначения под командованием майора Евгения Сергеева и старшего лейтенанта Владимира Ковтуна на двух вертолетах Ми-8 отправилась на свободную охоту. Спецназ планировал прочесать подозрительную "зеленку" недалеко от Калата по дороге на Кандагар и по необходимости уничтожить обнаруженные цели противника. "Вертушки" шли на предельно малой высоте и буквально нос к носу столкнулись с тремя боевиками на мотоциклах.

© AP Photo / Mir Wais Моджахед с ПЗРК "Стингер" в Афганистане © AP Photo / Mir Wais Моджахед с ПЗРК "Стингер" в Афганистане

Ковтун, обстрелял бандгруппу трассирующими из пулемета, обозначив их позицию для второго борта. Оба вертолета совершили короткую посадку, разведчики рассредоточились на местности и открыли огонь по противнику. Завязался ожесточенный бой. Вскоре к душманам подошла подмога, а один из "духов" выбежал из-за укрытия с продолговатым свертком в руках и бросился наутек. Ушел он недалеко — старлей уложил боевика метким выстрелом в голову. Не повезло и другим душманам — спецназ ГРУ без потерь уничтожил всех 16 нападавших.

Владимир Ковтун первым обнаружил заветный "Стингер", завернутый в одеяло. Чуть позже бойцы принесли еще две "трубы" — пустую и снаряженную. Но настоящим джекпотом стал "дипломат" одного из душманов, в котором разведчики нашли полную документацию на ПЗРК — от адресов поставщиков в США до подробной инструкции по пользованию комплексом. Четверых разведчиков представили к званию Героя Советского Союза. Однако, как это нередко бывает, высокой награды никто не получил. Как признавались спецназовцы — из-за не самых хороших отношений с высоким начальством. Впрочем, разведчики не расстроились: для них такие задания — рутина.

В результате случайной, но блестяще проведенной спецоперации военной разведки советские конструкторы получили действующие образцы передового западного ПЗРК. В кратчайшие сроки разработали контрмеры, и советские вертолеты в Афгане стали сбивать гораздо реже.