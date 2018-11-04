МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Журнал The National Interest выделил пять малоизвестных особенностей российских "танков-убийц" — Т-72, Т-80 и Т-90.

Как отмечает эксперт издания Чарли Гао, благодаря целому ряду характерных черт эти боевые машины приобретают особую "живучесть и смертоносность".

Одним из преимуществ российской военной техники является система дистанционного подрыва "Айнет", значительно повышающая эффективность боеприпасов. Этот комплекс позволяет внести данные о расстоянии до цели в электронный взрыватель, в результате чего снаряд взрывается в момент времени, необходимый для наибольшего поражения противника.

Еще одной выигрышной особенностью танков автор статьи назвал всепогодный многоканальный прицел наводчика (ПНМ) "Сосна-У". Благодаря автомату сопровождения цели и тепловизору ПНМ позволяет точнее вести огонь по движущейся мишени и уменьшает количество ошибок, вызванных человеческим фактором.

Эксперт обратил внимание и на систему "Сода", которая защищает танки от проникновения напалма — загущенного бензина, применяемого в качестве зажигательных и огнеметных смесей. Для этих целей разработчики используют комплекс из металлических трубок, дренажной сетки и защитные каркасы с асбестовой тканью.

Отдельно эксперт отметил воздухозаборное устройство в Т-80, расположенное в кормовой части танка за башней. Его особая конструкция позволяет улучшить поступление воздуха в газотурбинный двигатель и улучшить функциональные характеристики техники.

Гао упомянул и вспомогательное вооружение танка Т-90 "Владимир". В частности, его дистанционно наводимый автономный пулемет "может оказаться жизненно важным" для личного состава во время столкновения с пехотой и легким транспортом.