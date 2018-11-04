В Госдуме прокомментировали слова генерала НАТО о возможной войне с Россией

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Предположение главы международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса о возможных логистических проблемах альянса в случае столкновения с Россией — это нагнетание обстановки путем лоббирования интересов компаний, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"На самом деле все нагнетание в Америке заканчивается в конечном счете деньгами", — сказал РИА Новости депутат.

По мнению парламентария, это заявление сделано для того, чтобы некая компания, которая лоббирует логистические интересы, получила возможный заказ.

Ранее Брукс заявил, что в случае столкновения с Россией европейские страны — участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента.

Учения в Норвегии

Заявление Брукса прозвучало на фоне крупнейших после окончания холодной войны военных учений НАТО, которые проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.

По утверждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Trident Juncture не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".

Москва неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.