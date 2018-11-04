Беспощадные невидимки. Лучшие советские снайперы Великой Отечественной

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Беспечное выражение лица ничего не подозревающего врага в перекрестье оптического прицела, короткий выдох и хлесткий звук одиночного выстрела — хорошо подготовленный снайпер в годы Великой Отечественной войны в одиночку мог уничтожить сотни солдат и офицеров противника. Высококвалифицированные стрелки, многие в прошлом охотники, занимали особое положение в рядах красноармейцев и держали немцев в постоянном страхе. РИА Новости рассказывает о пяти наиболее результативных советских снайперах.
Михаил Сурков
Самым эффективным снайпером Великой Отечественной считается старшина Михаил Сурков — только по советским архивным данным, он уничтожил более семисот солдат вермахта. До войны Михаил жил в небольшом сибирском поселке и среди земляков считался хорошим следопытом и умелым охотником. Славился тем, что метко бил пушного зверя в глаз, чтобы не испортить шкурку.
Менее чем за год службы в 4-й стрелковой дивизии 12-й армии Сурков поразил более двухсот немцев. В снайперском деле ему помогали навыки таежного охотника: умело маскироваться, долгое время лежать неподвижно на снегу или под дождем, подмечать малейшие следы противника, тихо и незаметно менять позицию.
Василий Зайцев
Легендарный снайпер 62-й армии Василий Зайцев только в Сталинграде уничтожил 225 гитлеровцев. Здесь же состоялась его знаменитая дуэль с немецким асом Гейнцем Торвальдом, которого командование Германии прислало специально для ликвидации лучшего русского стрелка. Но победителем из трехдневной схватки все же вышел советский боец.
Людмила Павличенко
Снайперами в годы войны нередко становились женщины, и они не уступали в результативности мужчинам. Людмила Павличенко получила первые навыки стрельбы еще на гражданке, посещая стрелковый клуб. С началом войны Людмила добровольно записалась на фронт и была зачислена в 25-ю Чапаевскую стрелковую дивизию. Свой талант Павличенко проявила в первых боях за Одессу. За несколько месяцев от ее "мосинки" не ушли живыми почти двести гитлеровцев.
Владимир Салбиев
Судя по наградным листам и публикациям "Красной звезды" военных лет, уроженец Северной Осетии Владимир Салбиев за годы службы уничтожил более шестисот гитлеровцев. Снайперскую винтовку он взял в руки в сентябре 1942-го и с тех пор практически ежедневно уничтожал по несколько немецких солдат, а также выводил из строя вражеское вооружение и технику. Считался лучшим снайпером 1-го Украинского фронта.
Максим Пассар
Как и большинство охотников-нанайцев, Максим Пассар освоил стрелковые навыки в совсем юном возрасте. На фронт ушел добровольцем в 1942-м, пообещав отомстить за смерть брата и убить сотню немцев. Пассар известен тем, что умело действовал в связке с минометчиками: те выкуривали гитлеровцев из укрытий, а он их уничтожал.
За год службы Пассар уничтожил около 240 фашистов. В 1943-м он погиб в бою под Сталинградом, поддерживая снайперским огнем атаку красноармейцев на позиции противника. В 2010-м по ходатайству односельчан указом президента старшему сержанту Максиму Пассару посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.