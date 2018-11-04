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Беспощадные невидимки. Лучшие советские снайперы Великой Отечественной

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© РИА Новости / Владимир ГребневПерейти в фотобанкДевушка-снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта в годы Великой Отечественной войныДевушка-снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Беспечное выражение лица ничего не подозревающего врага в перекрестье оптического прицела, короткий выдох и хлесткий звук одиночного выстрела — хорошо подготовленный снайпер в годы Великой Отечественной войны в одиночку мог уничтожить сотни солдат и офицеров противника. Высококвалифицированные стрелки, многие в прошлом охотники, занимали особое положение в рядах красноармейцев и держали немцев в постоянном страхе. РИА Новости рассказывает о пяти наиболее результативных советских снайперах.

Михаил Сурков

Самым эффективным снайпером Великой Отечественной считается старшина Михаил Сурков — только по советским архивным данным, он уничтожил более семисот солдат вермахта. До войны Михаил жил в небольшом сибирском поселке и среди земляков считался хорошим следопытом и умелым охотником. Славился тем, что метко бил пушного зверя в глаз, чтобы не испортить шкурку.

© Советские снайперы Великой Отечественной войны 1941-1945 ггСоветский снайпер Сурков Михаил Ильич
© Советские снайперы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг
Советский снайпер Сурков Михаил Ильич

Менее чем за год службы в 4-й стрелковой дивизии 12-й армии Сурков поразил более двухсот немцев. В снайперском деле ему помогали навыки таежного охотника: умело маскироваться, долгое время лежать неподвижно на снегу или под дождем, подмечать малейшие следы противника, тихо и незаметно менять позицию.

Василий Зайцев

Легендарный снайпер 62-й армии Василий Зайцев только в Сталинграде уничтожил 225 гитлеровцев. Здесь же состоялась его знаменитая дуэль с немецким асом Гейнцем Торвальдом, которого командование Германии прислало специально для ликвидации лучшего русского стрелка. Но победителем из трехдневной схватки все же вышел советский боец.

У подбитого фашистского танка
© РИА Новости / Н. Боде
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В январе 1943-го Зайцев был серьезно ранен взрывом мины и почти лишился зрения. После нескольких операций, оправившись от ранения, Василий тренировал других советских снайперов, а также командовал минометным взводом и ротой. За годы войны он написал два учебника по стрелковому мастерству. Именно Зайцев изобрел применяемый до сих пор прием снайперской охоты шестерками: одну зону в районе боевых действий с разных сторон перекрывают три пары снайперов — по стрелку и наблюдателю в каждой.

© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкСнайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев во время боев за Сталинград
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев во время боев за Сталинград

Людмила Павличенко

Снайперами в годы войны нередко становились женщины, и они не уступали в результативности мужчинам. Людмила Павличенко получила первые навыки стрельбы еще на гражданке, посещая стрелковый клуб. С началом войны Людмила добровольно записалась на фронт и была зачислена в 25-ю Чапаевскую стрелковую дивизию. Свой талант Павличенко проявила в первых боях за Одессу. За несколько месяцев от ее "мосинки" не ушли живыми почти двести гитлеровцев.

Щит с надписью Вперед на Запад на одной из фронтовых дорог Донецкой области на Украине
© РИА Новости / Самарий Гурарий
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В 1942-м, в боях за Севастополь, Людмила была тяжело ранена. На ее счету к этому времени числилось более трехсот вражеских солдат и офицеров. После госпиталя на фронт ее уже не пустили. Павличенко принимала участие в визитах советских делегаций в США, ее принимал лично президент США Франклин Рузвельт. После войны Герой Советского Союза Людмила Павличенко продолжила учебу в университете и работала научным сотрудником Главного штаба ВМФ.

© РИА Новости / Израиль ОзерскийПерейти в фотобанкСнайпер Людмила Павличенко
© РИА Новости / Израиль Озерский
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Снайпер Людмила Павличенко

Владимир Салбиев

Судя по наградным листам и публикациям "Красной звезды" военных лет, уроженец Северной Осетии Владимир Салбиев за годы службы уничтожил более шестисот гитлеровцев. Снайперскую винтовку он взял в руки в сентябре 1942-го и с тех пор практически ежедневно уничтожал по несколько немецких солдат, а также выводил из строя вражеское вооружение и технику. Считался лучшим снайпером 1-го Украинского фронта.

Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87
© AP Photo
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Салбиев воевал на Кавказе, в Крыму, под Ленинградом и Сталинградом. Охотно делился опытом и навыками с сослуживцами и лично подготовил около двухсот профессиональных стрелков. На счету бойцов его взвода — более 1100 гитлеровцев. Командование представляло Салбиева к званию Героя Советского Союза, но в итоге он получил только орден Отечественной войны 2-й степени. После войны служил в уголовном розыске.

© Советские снайперы Великой Отечественной войны 1941-1945 ггСоветский снайпер Владимир Гаврилович Салбиев
© Советские снайперы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг
Советский снайпер Владимир Гаврилович Салбиев

Максим Пассар

Как и большинство охотников-нанайцев, Максим Пассар освоил стрелковые навыки в совсем юном возрасте. На фронт ушел добровольцем в 1942-м, пообещав отомстить за смерть брата и убить сотню немцев. Пассар известен тем, что умело действовал в связке с минометчиками: те выкуривали гитлеровцев из укрытий, а он их уничтожал.

Бронебойщики на Курской дуге
© РИА Новости / Н. Боде
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С помощью хитрых уловок Максим выманивал немецких солдат, заставляя их демаскировать свои позиции. Однажды выставил автомат из-за укрытия и привязал к спусковому крючку веревку. Сам отполз на несколько метров и, дистанционно выстрелив очередью, заставил гитлеровского стрелка обнаружить себя. Зачастую Пассар специально оставлял "подранков", дожидаясь, когда к ним на помощь поспешат товарищи, — и они тоже попадали под его пули.

За год службы Пассар уничтожил около 240 фашистов. В 1943-м он погиб в бою под Сталинградом, поддерживая снайперским огнем атаку красноармейцев на позиции противника. В 2010-м по ходатайству односельчан указом президента старшему сержанту Максиму Пассару посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

© Фото : Public domainСоветский снайпер Максим Александрович Пассар
© Фото : Public domain
Советский снайпер Максим Александрович Пассар
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