Крейсер "Петр Великий" приступил к учениям в Баренцевом море

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вышел в Баренцево море, где приступил к боевым учениям совместно с Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны РФ, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж крейсера приступил к отработке учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабельная тральная группа Кольской флотилии в составе базовых тральщиков "Котельнич" и "Коломна" выполнили противоминное обеспечение крейсера во время его выхода из главной базы Северного флота – города Североморска.

В ходе первого этапа учения была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Как отмечается, противолодочный самолёт Ил-38 выполнил роль воздушной цели.

После этого экипаж крейсера совместно с палубными противолодочными вертолётами Ка-27 отработали поиск подводных лодок условного противника, а также прием вертолётов на палубу корабля.