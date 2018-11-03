КРАСНОДАР, 3 ноя — РИА Новости. Группа высшего пилотажа "Стрижи" и сборная парашютистов Воздушно-космических сил (ВКС) России выступят во время информационной акции, приуроченной к 80-летию и Краснодарского высшего военного училища летчиков, сообщили в пресс-службе военного вуза.

"Третьего ноября 2018 года в 11.00 мск в Краснодаре на аэродроме Краснодар Центральный… в рамках празднования 80-летия Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова (КВВАУЛ)… проводится информационно-пропагандистская акция "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – Твой выбор!", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для гостей будут развернуты мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где желающие смогут узнать условия и подать заявление о поступлении на службу, а также информационные пункты ВКС и военных вузов.

"В рамках акции пройдут… показательные выступления сборной команды Воздушно-космических сил и КВВАУЛ по парашютному спорту, авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи", состоится пролет современных самолетов и вертолетов", — сообщает пресс-служба. Также гости акции смогу увидеть современные типы боевой авиационной техники и вооружения.

"Авиационная составляющая статистического показа будет представлена самолетами Су-25, Су-30, Миг-29, Л-39, Як-130, Ан-26, Л-410 и вертолетами Ми-8, Ми-28. Ка-52", — рассказали в военном вузе.