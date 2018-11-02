Название ГРУ является символом мощи разведки России, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Прежнее название военной разведки – Главное разведывательное управление (ГРУ) — стало на Западе символом мощи России и пугает ее врагов, поэтому возвращение прежнего названия военной разведки логично и оправдано, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Некоторое время назад из официального названия ведомства пропало слово "разведывательное", и оно стало называться "главным управлением Генштаба ВС РФ".

"Наш президент, как известно, борец и отлично понимает дух борцовской схватки. На Западе аббревиатуру ГРУ не забыли. Она их пугает. Это уже символ разведывательной мощи России. Да и у нас у всех в памяти и на языке "ГРУ". Поэтому именно в устах президента логично звучит это предложение. Врагам: боитесь — получите! Своим: помним и гордимся!" — заявил Морозов.