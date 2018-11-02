В Госдуме оценили инициативу по возвращению военной разведке названия ГРУ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Возвращение военной разведке названия ГРУ прибавит гордости и традиционализма, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
"Я думаю, что совершенно правильно, потому что, во-первых, есть традиции у любого ведомства и любой организации — это касается разведки тем более. Поэтому если вдруг это будет не Главное управление, а Главное разведывательное управление, то, конечно, это прибавит и гордости, и традиционализма людям, которые там работают, а всем российским гражданам — гордости", — сказал РИА Новости Луговой.
По мнению парламентария, можно было бы рассмотреть и переименование ФСБ в КГБ, что прибавило бы "мощи" российским спецслужбам.
При этом Луговой добавил, что поскольку спецслужбы, как и все силовые структуры, замыкаются на президенте, то не депутатам Госдумы выступать с подобными инициативами.