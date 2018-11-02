В Госдуме оценили инициативу по возвращению военной разведке названия ГРУ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Возвращение военной разведке названия ГРУ прибавит гордости и традиционализма, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Ранее президент России Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название "Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ". Некоторое время назад из официального названия ведомства пропало слово "разведывательное", и оно стало называться "Главным управлением Генштаба ВС РФ".

"Я думаю, что совершенно правильно, потому что, во-первых, есть традиции у любого ведомства и любой организации — это касается разведки тем более. Поэтому если вдруг это будет не Главное управление, а Главное разведывательное управление, то, конечно, это прибавит и гордости, и традиционализма людям, которые там работают, а всем российским гражданам — гордости", — сказал РИА Новости Луговой.

По мнению парламентария, можно было бы рассмотреть и переименование ФСБ в КГБ, что прибавило бы "мощи" российским спецслужбам.

"Я бы, кстати говоря, и ФСБ переименовал бы в КГБ. Будем надеяться, что когда-нибудь это произойдет… Просто потому что я сторонник традиционных ценностей и сторонник такого традиционализма и консерватизма. Поэтому если у нас было очень давно такое название, то, мне кажется, это прибавило бы мощи нашим спецслужбам", — пояснил депутат.

При этом Луговой добавил, что поскольку спецслужбы, как и все силовые структуры, замыкаются на президенте, то не депутатам Госдумы выступать с подобными инициативами.