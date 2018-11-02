Путин заявил, что высоко ценит работу российской военной разведки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Военная разведка РФ отличается высоким профессионализмом и уникальными возможностями, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Театре российской армии, посвященном 100-летию Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее Главного разведывательного управления, ГРУ).

"Как Верховный главнокомандующий, безусловно, знаю ваши без всякого преувеличения уникальные возможности, в том числе по проведению специальных операций, высоко ценю ту информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба. Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа", — обратился Путин к сотрудникам военной разведки, поздравляя их с праздником.

Как отметил президент, качественное развитие Вооруженных сил России является важнейшим приоритетом.

"И, безусловно, одно из ключевых направлений такой работы — это укрепление кадровых, оперативных, технических возможностей подразделений военной разведки", — сказал Путин.