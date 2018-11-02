Путин поздравит военных разведчиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу лично поздравит российских военных разведчиков с профессиональным праздником, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в пятницу днем Путин проведет переговоры с председателем Госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом.

"Далее президент заедет в Театр российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю 100-летия образования ГРУ — российской военной разведки, сейчас это называется Главное (разведывательное) управление", — сообщил Песков журналистам.