На учениях ОДКБ на Урале отработали действия по приему беженцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сотрудники МВД и представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) отработали деятельность по приему и размещению условных беженцев в лагере в ходе активной фазы совместного учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"По замыслу учений, контингенты стран ОДКБ проводят миротворческую операцию на территории условного государства, не входящего в состав ОДКБ. Для приема беженцев развернут лагерь, который рассчитан на прием около ста человек и обеспечен всем необходимым для проживания, организован контрольно-пропускной пункт, места для размещения и питания. Автомобильная колонна с гуманитарной помощью Международного Комитета Красного Креста доставила гуманитарный груз для обеспечения условных беженцев", — сказали в пресс-службе.
Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ЦВО отработали эвакуацию беженца с гипертоническим кризом. "В передовой медицинской группе отряда больному была оказана квалифицированная помощь. Тяжелое состояние больного было купировано, произведена подготовка к эвакуации воздушным транспортом", — добавили в ЦВО.