ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Военный учебный центр откроется в Северо-Восточном федеральном университете, в рамках договоренности с Минобороны в Якутии откроется также институт военно-технической направленности, сообщает пресс-служба университета.

В августе вышел указ президента России об объединении структур военной подготовки в военные учебные центры, по окончанию которых выпускникам присваивается офицерское звание. Кроме того, они должны будут отслужить три года по контракту в вооруженных силах.

"Военный учебный центр откроют в Северо-Восточном федеральном университете", — сообщает пресс-служба вуза.

По словам ректора Евгении Михайловой, университет провел большую подготовительную работу по созданию в СВФУ военной кафедры, была достигнута соответствующая договоренность с минобороны РФ. Однако в 2015 году на ее открытие требовалось более 300 миллионов рублей – это затраты на организацию помещений, реконструкцию плаца и полигонов, приобретение необходимого снаряжения и техники.

"Вопрос с повестки не снимается, по возможности, вернемся к нему летом следующего года. Отмечу, в рамках договоренности с минобороны в Якутии откроется еще и институт, в котором будут обучаться инженеры военно-технической направленности", – отметила Михайлова.