ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Военный учебный центр откроется в Северо-Восточном федеральном университете, в рамках договоренности с Минобороны в Якутии откроется также институт военно-технической направленности, сообщает пресс-служба университета.
В августе вышел указ президента России об объединении структур военной подготовки в военные учебные центры, по окончанию которых выпускникам присваивается офицерское звание. Кроме того, они должны будут отслужить три года по контракту в вооруженных силах.
"Военный учебный центр откроют в Северо-Восточном федеральном университете", — сообщает пресс-служба вуза.
"Вопрос с повестки не снимается, по возможности, вернемся к нему летом следующего года. Отмечу, в рамках договоренности с минобороны в Якутии откроется еще и институт, в котором будут обучаться инженеры военно-технической направленности", – отметила Михайлова.