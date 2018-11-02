Под Екатеринбургом началась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Активная фаза совместных учений Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство — 2018" стартовала на полигоне Свердловский под Екатеринбургом.

По замыслу маневров, национальные контингенты стран ОДКБ проводят миротворческую операцию на территории условного государства, не входящего в состав ОДКБ. Военнослужащие отработают ряд совместных задач по контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня в зоне ответственности, оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак международных террористических организаций.

Как пояснили в пресс-службе Центрального военного округа, за миротворческой операцией наблюдают делегации Сербии и Организации Объединенных Наций.

"ОДКБ взаимодействуют с Департаментом ООН по поддержанию мира по вопросу использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах ООН. Разработана соответствующая "дорожная карта" по возможности реализации данного направления", — уточнили в пресс-службе.

В учениях "Нерушимое братство — 2018", которые с 30 октября по 2 ноября проходят в Свердловской области, задействованы воинские контингенты из шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. РФ на маневрах представляют военнослужащие Центрального военного округа. Общая численность участников маневров составляет около 1,3 тысячи человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотные летательные аппараты. Миротворческие учения "Нерушимое братство" проводятся в седьмой раз, на территории России — во второй.