Представители ООН прибыли на Урал, где проходят учения ОДКБ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Представители Организации Объединенных Наций (ООН) прибыли на учения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство — 2018", которые проходят в Свердловской области, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Центрального военного округа.

"Делегация Организации Объединенных Наций (ООН) во главе с военным советником по миротворческим операциям генерал-лейтенантом Карлосом Умберто Лойти из Уругвая прибыла на учения миротворцев ОДКБ в Екатеринбург. Военная делегация будет вести наблюдение за активной фазой маневров, которая состоится 2 ноября на полигоне Свердловский", — сказали в пресс-службе.

Во время активной фазы учений национальные контингенты стран ОДКБ проведут миротворческую операцию на территории условного государства, не входящего в состав ОДКБ, по резолюции ООН.

Ранее сообщалось, что за учениями будет наблюдать военная делегация из Сербии.

В учениях "Нерушимое братство — 2018", которые с 30 октября по 2 ноября проходят в Свердловской области, задействованы воинские контингенты из шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. РФ на учениях представляют военнослужащие Центрального военного округа. Общая численность участников маневров составляет около 1,3 тысячи человек, задействованы 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотные летательные аппараты.