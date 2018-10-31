Главком Сухопутных войск России ожидает роста числа юнармейцев в Пензе

ПЕНЗА, 31 окт — РИА Новости. Число юнармейцев в Пензе к концу года превысит 2,5 тысячи участников, тогда как в настоящее время участниками военно-патриотического движения в городе являются около 1,2 тысячи ребят, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков.

"Сегодня в Пензе около 1,2 тысячи юнармейцев. Рассчитываем, что к концу года их будет более 2,5 тысяч, учитывая тех ребят, которых сегодня приняли в ряды военно-патриотического движения", — цитирует слова Салюкова пресс-служба правительства области.

Салюков в среду на торжественном посвящении школьников в члены всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" в центре культуры и досуга Пензы отметил положительную роль движения в воспитании молодежи.

"Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты – люди, которые любят свою Родину и совершают правильные поступки. Это можно сделать только в коллективе, впитывая друг от друга, от приходящих к ним ветеранов армии и героев спорта только самое хорошее. Конечно, мне хотелось бы, чтобы кто-то из них потом пришел в военное училище, но даже если они вырастут не военными, а просто хорошими людьми, можно считать, что основная цель деятельности "Юнармии" достигнута", — отметил главком.

Губернатор области Иван Белозерцев заявил, что юнармейское движение в регионе будет развиваться. "Это не просто охват школьников дополнительными занятиями во внеурочное время, это системный подход к патриотическому воспитанию молодежи. Понимая его важность, я буду поддерживать это направление деятельности. Надеюсь, что и мои внуки вступят в ряды юнармейцев", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Он отметил, что финансирование развития юнармейского движения в образовательных учреждениях пензенского региона будет увеличено. "В 2019 году планируется провести областной смотр и оценить уровень патриотического воспитания в нашем регионе. В финале примут участие лучшие отряды от муниципальных образований Пензенской области", — добавил глава региона.