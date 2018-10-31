ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. США и РФ важно поддерживать диалог по стратегическим вопросам и проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, считает советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Он (президент США Дональд Трамп) уверен, что несмотря на всю эту политическую пыль в воздухе, связанную с этой страной (Россией – ред.), вмешательство и сговор, и все прочее, важно иметь постоянное дипломатическое взаимодействие", — заявил Болтон, выступая в научно-исследовательском центре "Общество Александра Гамильтона" в Вашингтоне.

Он напомнил, что именно об этом в том числе говорили президенты двух стран на встрече в Хельсинки в июле.

"Есть много проблем для обсуждения, РСМД — один из них. Есть и другие соглашения. Есть действия России на Ближнем Востоке и в целом ряде других районов. Поэтому важно, чтобы мы поддерживали общение", — добавил советник.