Россия назвала ДРСМД фактором поддержания стабильности в мире

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. РФ на заседании совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду отметила значение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как фактора поддержания европейской и глобальной стабильности, говорится в поступившем РИА Новости заявлении постпредства при альянсе по итогам встречи.

"С российской стороны было отмечено значение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как фактора поддержания европейской и глобальной стабильности", — говорится в кратком сообщении.