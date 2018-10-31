Россия и НАТО назвали ДРСМД решающим элементом безопасности

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО и РФ провели в среду на совете в Брюсселе обмен мнениями по ситуации вокруг договора РСМД, генсек альянса заявил, что все союзники считают соглашение важным для евроатлантической безопасности, говорится в заявлении альянса по итогам встречи.

"Союзники и Россия также обменялись мнениями по Договору о ядерных силах средней дальности (РСМД). Генеральный секретарь НАТО (Йенс Столтенберг) сказал: "Мы все согласны с тем, что договор по РСМД имеет решающее значение для евроатлантической безопасности", — цитирует его слова пресс-служба альянса.