Главком Сухопутных войск открыл юнармейский класс в родной школе в Пензе

ПЕНЗА, 31 окт — РИА Новости. Первый в Пензенской области юнармейский класс открылся в среду в 6-й лингвистической гимназии в Пензе, где учился главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие началось с торжественного вручения юнармейского знамени лингвистической гимназии. Руководитель аппарата главного штаба всероссийского движения "Юнармия" Елена Слесаренко передала знамя начальнику регионального штаба Вячеславу Старшеву.

"Сегодня возрождение юнармейского движения — одно из главных направлений военно-патриотического воспитания нашей молодежи", — цитирует пресс-служба слова губернатора Ивана Белозерцева.

"Шестая гимназия — одна из лучших школ в области по организации учебного процесса, здесь хороший преподавательский состав, богатая история и много выпускников, которые стали достойными гражданами России. У вас есть, с кого брать пример. Главное — любить свою Родину, стремиться хорошо учиться, поддерживать родителей", — отметил глава региона на торжественном мероприятии.

Салюков в свою очередь рассказал о том, как было принято решение открыть юнармейский класс именно в 6-й гимназии в Пензе.

"Министр обороны страны, который является родоначальником этого движения, на совещании расспрашивал нас, кто и где заканчивал школу, есть ли там юнармейский класс, и спросил у меня. Я говорю, что у меня отец — военный, учился я в Пензе. Движение там есть, а вот класса пока что нет. И вот за полгода мы с Иваном Александровичем (Белозерцевым), выполняя указание министра, решили все вопросы, и сегодня открываем такой класс", — цитируются в сообщении слова Салюкова.