Турция получила опцион к контракту на поставку С-400

ГАВАНА, 31 окт — РИА Новости. Контракт на закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 предусматривает опцион после выполнения основной части поставки, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Много желающих на наши комплексы ПВО. Во-первых, опцион у Турции", — рассказал он.

Борисов не уточнил объемы опциона.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Анкара купит два полка ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Министр обороны Турции Хулуси Акар в конце октября заявил, что установка российских ЗРК С-400 начнется в Турции в октябре 2019 года.