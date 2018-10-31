Борисов прокомментировал выполнение гособоронзаказа по С-400

ГАВАНА, 31 окт — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в срок выполнит гособоронзаказ на поставку комплексов С-400 в российскую армию даже при наличии крупных иностранных заказов, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Алмаз-Антей", конечно, будет сейчас наращивать производство. Действительно, предприятие получило большой объем экспортных поставок и очень большой пакет предложений, многие хотят купить российские комплексы ПВО. Плюс по два бригадных комплекта ежегодно мы ставим на вооружение в России. Поэтому мы на коллегии ВПК рассматривали возможности баланса производства, чтобы не было узких мест", — рассказал Борисов, комментируя поставки С-400 в российскую армию и за рубеж.

В начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.