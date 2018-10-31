Кабмин обсудит изменения в закон "О воинской обязанности"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", регулирующие восстановление в воинских званиях лиц, имеющих право на реабилитацию, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: 5. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 48 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в сообщении.

Законопроект разработан в целях устранения правовой неопределённости в вопросе восстановления в воинских званиях лиц, за которыми признано право на реабилитацию.

"Законопроект рассмотрен и одобрен 15 октября 2018 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности", — добавляется в сообщении.