Новейший корвет ТОФ "Громкий" проводит испытания в Японском море

Буксировка плавучего дока Зея с находящимся в нем корветом Громкий. Архивное фото

Буксировка плавучего дока Зея с находящимся в нем корветом Громкий. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Новейший корвет "Громкий", который построен для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе, проводит ходовые испытания в Японском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Для обеспечения практических мероприятий, в ходе которых проверяется надежность и работоспособность систем и оборудования корвета в различных условиях, привлечен спасательный буксир "Фотий Крылов", а также вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота", — сказал Воскресенский.

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корабля — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.

Корвет "Громкий" в конце августа доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке "Зея" для заключительного этапа испытаний.