Летчики ВВО уничтожили танковую колонну условного противника в Забайкалье

Вертолет Ми-24 во время учений. Архивное фото

Вертолет Ми-24 во время учений. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Летчики армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений на полигоне в Забайкальском крае уничтожили танковую колонну условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

"Экипажи ударных вертолетов Ми-24 отработали полеты в заданный район, провели визуальную разведку местности, усовершенствовали навыки в вопросах аэронавигации, выполнении летных маневров в составе пар и звеньев. После обнаружения мишеней, имитирующих танковую колонну условного противника, летчики выполнили боевые пуски неуправляемых ракет, успешно поразив все цели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики отработали элементы воздушного боя на малых высотах и уход от средств поражения противника, а также усовершенствовали свое мастерство в прикрытии боевых машин.