Под Волгоградом прошли учения ЮВО по защите от оружия массового поражения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт – РИА Новости. Более трех тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) провели учение по защите от оружия массового поражения в Волгоградской области в рамках единого дня радиационной, химической и биологической защиты, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Более трех тысяч военнослужащих в течение суток выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения", — сказал Астафьев.

По его словам, на учении по радиационной, химической и биологической защите военнослужащие отработали действия по сигналам оповещения, выполнили нормативы по надеванию защитных комплектов, преодолели условно зараженные участки местности, освоили применение приборов радиационной, химической и биологической разведки, дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты применили на занятиях современные термодымовые машины на базе КамАЗ-4310 и Урал-4320, новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-4-01 на базе БТР-80, оснащенные полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения.