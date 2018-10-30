МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу назвал возможное размещение американской военной базы "Форт Трамп" в Польше плохой идеей для США и Европы.
Эксперт уверен, что создание новой военной базы приведет к обострению конфронтации между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, у России и так есть причины для недовольства — например, расширение НАТО и вмешательство США в политику других государств.
"Если бы Россия вела себя подобным образом в Канаде или Мексике, Вашингтон отреагировал бы резко и агрессивно", — считает он.
Кроме того, как считает Бэндоу, Европа сама в состоянии поддерживать свою обороноспособность.
Ранее Польша предложила США разместить в стране бронетанковую дивизию, взяв на себя все расходы — около двух миллиардов долларов. Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне пока обдумывают возможность создания военной базы. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что эти шаги не способствуют укреплению региональной безопасности и вынуждают Москву принимать ответные меры.