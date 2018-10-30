NI объяснил, почему США не стоит размещать военную базу у российских границ

Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу назвал возможное размещение американской военной базы "Форт Трамп" в Польше плохой идеей для США и Европы.

По его словам, развертывание базы не имеет смысла — сейчас едва ли кто верит, что Россия захочет напасть на Польшу. При этом Бэндоу напомнил, что речь идет о ядерной державе.

Эксперт уверен, что создание новой военной базы приведет к обострению конфронтации между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, у России и так есть причины для недовольства — например, расширение НАТО и вмешательство США в политику других государств.

"Если бы Россия вела себя подобным образом в Канаде или Мексике, Вашингтон отреагировал бы резко и агрессивно", — считает он.

Автор отметил, что демонизация Москвы и русофобия толкают США к новой Холодной войне.

Кроме того, как считает Бэндоу, Европа сама в состоянии поддерживать свою обороноспособность.

Ранее Польша предложила США разместить в стране бронетанковую дивизию, взяв на себя все расходы — около двух миллиардов долларов. Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне пока обдумывают возможность создания военной базы. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что эти шаги не способствуют укреплению региональной безопасности и вынуждают Москву принимать ответные меры.