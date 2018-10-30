Ремонт "Адмирала Кузнецова" продолжат по графику

МУРМАНСК, 30 окт РИА Новости. Специалисты приступили к детальному осмотру ТАВКР "Адмирал Кузнецов", при спуске которого на воду после ремонта произошло затопление плавдока, ремонтные работы по авианосцу продолжатся в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба ЦС "Звездочка" (исполнителя контракта на ремонт корабля).

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация. "Вследствие перебоев с подачей на плавдок ПД-50 электроэнергии погружение плавдока прошло нештатно, в нерасчетном режиме. Тем не менее, "Адмирал Кузнецов" встал на воду и был переведен к причалу филиала "35 СРЗ"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦС "Звездочка" продолжит ремонтные работы в соответствии с графиком. "В настоящее время начат детальный осмотр материальной части корабля для выявления возможных повреждений. По первоначальным оценкам, никаких существенных повреждений, способных влиять на сроки выполнения ремонта, корабль не получил", — отметили на предприятии. Пострадавших среди работников "Звездочки" нет.

Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила о том, что в результате ЧП двое пострадавших остаются в больницах, двое обслужены амбулаторно, поиски одного человека продолжаются.

"Адмирал Кузнецов" проходил на 82-м заводе плановый доковый ремонт с сентября.

В ночь на вторник при проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду.

ПД-50 — один из крупнейших в регионе плавучих доков. Согласно списку аффилированных лиц АО "82-й судоремонтный завод", 0,0001% его акций принадлежит РФ в лице Минобороны, все остальные — дочерней компании "Роснефти".